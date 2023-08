1 Ein Gewitter in Unterensingen am 12. August hat zwei Todesopfer und mehrere Verletzte gefordert. Foto: Sascha Baumann/dpa

Sechs Menschen sind bei dem Unwetter am 12. August verletzt worden, zwei starben. Eines der Todesopfer stammte aus Filderstadt. Das Mitgefühl ist groß.















Ein Blitzeinschlag in der Nähe von Unterensingen am Samstag, 12. August, hat zwei Todesopfer gefordert. Das Leben der 43-jährigen Frau, die bei dem Unglück lebensgefährlich verletzt worden war, konnte nicht gerettet werden. Am Mittwoch, 16. August, erlag sie in einer Klinik ihren Verletzungen. Das teilte die Polizei mit. Ein 35-jähriger Mann war bereits am Sonntag zuvor verstorben. Der elfjährige Sohn der 43-jährigen Frau wird weiterhin in einer Klinik behandelt. Im Bereich eines Ausflugslokals waren bei dem Blitzschlag am 12. August insgesamt sechs Personen verletzt worden.

Die verstorbene 43-Jährige stammte aus Filderstadt. Freunde und Arbeitskollegen haben nun auf der Internetplattform „Go Fund Me“ eine Spendensammelaktion für die Familie der Frau gestartet. „Ihr Ehemann und die beiden kleineren Söhne erleben unfassbares Leid, das uns sehr betroffen macht“, heißt es dort. Und weiter ist zu lesen: „Daher möchten wir für die Familie Spenden sammeln. Zwar ersetzt Geld nicht den Trost, den sie jetzt brauchen, aber so eine Tragödie stelle eine junge Familie auch vor unvorhergesehene finanzielle Herausforderungen. Mit unserer Unterstützung wollen wir zeigen, dass wir geschlossen hinter ihnen stehen und den vielen bestürzten Mitmenschen ein Gefühl geben, helfen zu können.“ Bis Dienstag waren bereits mehr als 14 000 Euro zusammengekommen.