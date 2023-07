1 Die Glocken der Stuttgarter Stiftskirche am Schillerplatz bleiben bis auf weiteres stumm (Archivbild). Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Ein Blitzeinschlag mit Folgen: In der evangelischen Stiftskirche in Stuttgart sind die Glocken verstummt, und die Uhr steht still. Die Reparatur kann dauern.















Bei dem heftigen Gewitter in der Nacht zum Sonntag ist ein Blitz in die Stuttgarter Stiftskirche in der Innenstadt eingeschlagen und hat erhebliche Schäden an der Elektronik verursacht. Die Folgen: Die Kirchturmuhr am Schillerplatz steht still, die Glocken läuten nicht mehr und die große Mühleisenorgel ist außer Betrieb. Der Gottesdienst in der Hauptkirche der Evangelischen Landeskirche in Württemberg , die in diesem Jahr ihr 700-jähriges Bestehen feiert, fand am Sonntagmorgen unter erschwerten Bedingungen statt.