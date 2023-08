1 Sechs Menschen, die sich im Bereich einer Bierbankgarnitur unter einem Baum aufhielten, sind verletzt worden. Einer von ihnen ist gestorben. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Ein 35-Jähriger ist infolge eines Blitzeinschlags in Unterensingen gestorben. Er hinterlässt eine Frau und zwei kleine Kinder. Die Betroffenheit ist groß. Eine schwer Verletzte liegt noch immer auf der Intensivstation.















Das Umfeld eines 35-Jährigen aus dem Kreis Esslingen, der infolge eines Blitzeinschlages in Unterensingen gestorben ist, trauert. Nach dem Vorfall am Samstag bei einem Ausflugslokal war der Mann ebenso wie zwei weitere Personen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag er am Sonntag seinen Verletzungen. Der Mann hinterlässt eine junge Familie, wie nun eine Freundin berichtet. Die Familie und das Umfeld sind ihr zufolge schockiert.