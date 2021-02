Unerwarteter Fund bei Dettingen/Teck Wanderer findet neugeborenes Lamm in einer Wiese

Unerwarteter Fund am Wegesrand: Zwei Wanderer haben am Samstagmittag in Dettingen/Teck (Kreis Esslingen) ein neugeborenes Lamm entdeckt, das alleine in einer Wiese zurückgelassen worden war. Nach einer umfangreichen Suchaktion der Polizei nahm die Geschichte jedoch ein gutes Ende.