1 Ins Theater kehrt Leben zurück: Verwaltungsdirektorin Vera Antes, die Intendanten Friedrich Schirmer und Marcus Grube sowie der neue Leiter der Jungen WLB, Jan Müller, (von links) haben den Mundschutz schon mal zum alten Eisen gelegt. Foto: Roberto Bulgrin

Trotz Corona und allerlei Ungewissheiten hat die Esslinger Landesbühne mutig ihre nächste Saison 2020/21 durchgeplant. Einige Neuinszenierung müssen allerdings durch die Spielzeiten geschoben werden.

Esslingen - Schmuck liegt es vor einem mit seinen bunten Figürchen auf dem Cover, das neue Spielplanheft der Esslinger Landesbühne (WLB) für die Saison 2020/21. Doch ganz neu ist der Inhalt nicht – und obendrein mit Vorsicht zu genießen. Ersteres liegt an der doppelten Spielplanpräsentation einer Landesbühne: im Herbst des Vorjahres, damit die Gastspielorte planen können, und dann noch einmal mit zusätzlichen Informationen im Frühsommer. Doch genau die Planungssicherheit ist im Corona-Jahr Makulatur, und deshalb ist das Spielplanheft teilweise schon wieder überholt. Werden sonst bei der zweiten Präsentation lediglich Namen und Zahlen nachgereicht, geht es diesmal um umfassendere Aktualisierung. Konkret: Unter dem Corona-Joch müssen manche Stücke von Saison zu Saison durchgereicht werden. Etwa das für diesen Sommer geplante Freilicht-Spektakel „Shakespeare in Love“, das nun anno 2021 terminiert ist und Robert Wilsons „The Black Rider“ in den Freilicht-Sommer 2022 verdrängt. Auch Robert Seethalers „Heartbreakin’“ wird in die kommende Spielzeit verschoben, dafür wandern „Gehen oder Der zweite April“ und „Die Freibadclique“ in die übernächste Saison; ebenso – aus künstlerischen Gründen – „Der kleine Nick“, denn der lässt sich laut Jan Müller, dem neuen Leiter der Jungen WLB, als „sehr körperliches Remmidemmi“ unter Corona-Bedingungen nun wirklich nicht inszenieren.