1 Mit der Stecklehne wird der Quader zum Sessel. Für den blauen Xbricks wird Kunststoffabfall aus den Meeren recycelt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Quader aus dem Designer-Studio von Michael Daubner im Stuttgarter Westen macht Furore, weil er gute Dienste tut: vom Kindergarten bis zur Uni, vom Museum bis zur Messe.















Stuttgart - So genial wie banal – ein Quader als Alleskönner: Er ist Hocker, Sessel, kleiner Tisch oder großer Tisch – und selbst Fitnessgerät. Michael Daubner ist Designer mit Büro im Stuttgarter Westen und auf der Blickfang-Messe, die vom 28. bis 30. Oktober zurück ist in der Liederhalle, mit seinem Xbrick-Multifunktionsmöbel dabei. „Der Mensch neigt dazu, für jede Anwendung ein eigenes Gerät zu kaufen“, sagt Daubner und verweist auf sein Patent, das viele Funktionen erfüllt und von ihm dauernd weiter entwickelt wird. Der Quader mit den Seitenmaßen 55 mal 33 Zentimeter ist aus Polypropylen und, so Daubner, „also fast aus Luft“. Neu ist die Materialkombination, bei der 15 Prozent maritimer Abfall verwendet werden.

Umrüsten zum Sessel

Mit seinen sechs Eingriffslöchern hilft der Xbrick schon morgens beim Schuhe-Anziehen und er ist dank seiner speziell strukturierten Oberfläche – einer Rochenhaut nachempfunden – ein bequemer Sitzhocker, denn nichts rutscht. Mit einer schmalen Stecklehne aus Holz verwandelt ihn sein Erfinder zum spartanischen Sessel. Weiter aufrüsten lässt sich der Quader, der dank Innenverstrebungen bis zu 200 Kilo trägt, mit einer Art verformten U aus Holz zum Sitz mit kleinem Arbeitstisch, auf dem ein Laptop Platz hat.

Außerdem zaubert Daubner noch ovale Verbindungsstücke aus der Schublade: Sie werden in die Griff-Schlitze im Xbrick gesteckt und so lassen sich mehrere Quader stabil zu einem Podest verbinden oder zu einer Ablagefläche, bis hin zu einem großen Tisch – und auch dafür gibt es noch ein Zusatzteil, nämlich eine Holzplatte.

Produziert wird in Deutschland

Daubner lässt den recycelbaren Quader, der selbst nur 1,4 Kilogramm wiegt, im bayerischen Wald produzieren, zusammengebaut wird er in Schorndorf in einer Behindertenwerkstatt. Schon mehrere Preise hat er für seinen Alleskönner gewonnen und erst kürzlich ging eine große Lieferung ans Humboldt-Forum nach Berlin für Workshops zum Beispiel. Eine Bestellung hat er aus den USA und ein Vertriebspartner in Shanghai orderte gleich 1500 Stück für Messestände.

Auch für Kindergärten, Schulen und Hochschulen ist der Quader geeignet und selbst für den Sport. So hat ein Fitnesstrainer ein ganzes Programm für ihn entwickelt, das er auf der Xbricks-Homepage als Video präsentiert. „Und Handwerker benutzen ihn gerne als Ersatz für eine kleine Leiter“, weiß der rührige Designer. Die Idee hatte er lange mit sich herumgetragen, denn während seiner Ausbildung zum Bildhauer, wurde an der Schule ein solcher Kasten als Allzweckutensil genutzt. Der Unterschied: Dieser Kasten, den Daubner in seinem modernen Büro immer noch bei sich hat, ist extrem schwer und nicht für verschiedene Zwecke veränderbar.

Mode mit Upcycling-Konzept

Nachhaltigkeit ist heute ein bedeutendes Qualitätskriterium für zeitgemäßes Design. Das gilt auch für den Modebereich. Deshalb sind unter den ausgewählten Ausstellern aus Stuttgart und Umgebung zum wiederholten Mal – genau wie Daubner – Kristina Feil-Kehm und Daniel Feil mit ihrer puristischen Mode vertreten. Edle und schlichte Stücke, natürlich in Schwarz oder fast Schwarz, sind das Markenzeichen ihres Labels k.makarova. Dafür hat die beiden ein besonderes Prinzip des Upcycling entwickelt: Sie kaufen hochwertige Wollstoffe aus der Überproduktion von namhaften Herstellern für Herrenanzugsstoffe auf und verarbeiten sie für die eigene Kollektion. Genäht wird zum großen Teil in Baden-Württemberg und mittlerweile haben sie in Esslingen einen Laden mit ihrer eigenen Mode eröffnet.

Die Blickfang-Design-Messe startet in diesem Jahr ausnahmsweise schon am Donnerstag, 28. Oktober (von 14 bis 21 Uhr) und dauert bis Samstag, 30. Oktober. Die Öffnungszeiten am 29. und am 30. Oktober sind jeweils von 11 bis 19 Uhr. Rund 150 Designer und Designerinnen zeigen in der Liederhalle Mode, Schmuck, Möbel und Wohnaccessoires. Tagestickets für 12,50 Euro (10 Euro ermäßigt) können ausschließlich online unter www.blickfang.com bestellt werden. Am 28. und am 30. Oktober gilt die 2G-Regel. Damit entfällt an diesen Tagen die Maskenpflicht.