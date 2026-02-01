Blick zurück mit KI: So könnte Stuttgart vor 125 Jahren ausgesehen haben
Alltagsszenen aus dem 19. Jahrhundert werden von Jürgen Oman in Videos zum Leben erweckt. Diese Ausschnitte aus einem der Videos sind KI-generiert. Foto: Jürgen Oman

Jürgen Oman nutzt KI, um aus alten Postkarten und Aufnahmen kurze Videos zu erstellen. Sein Clip über Stuttgart wurde mittlerweile tausendfach geklickt.

Ein Gespann aus Kutsche und Pferden fährt über den Schlossplatz, vor dem 1456 erbauten Stuttgarter Rathaus im Stil der deutschen Renaissance wird an den Marktständen emsig eingekauft und auf der Halbhöhe säumen sich prächtige Villen die Hügel hinauf und runter: Der kurze Clip über Stuttgart, wie es vor 125 Jahren ausgesehen haben könnte, wurde innerhalb kürzester Zeit tausendfach auf Instagram angeklickt.

