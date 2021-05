8 In Stuttgart gibt es viele Aussichtsplätze, die einen schönen Blick über die Stadt bieten – ein Teil lässt sich auch mit dem Auto erreichen. Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Rund um Stuttgart locken viele Aussichtspunkte mit einer tollen Sicht über die Stadt. Wer sich in Zeiten der Pandemie nicht in Busse oder Bahnen quetschen möchte, kann diese ganz einfach mit dem Auto entdecken.

Stuttgart - Kaum eine Gegend in der Republik bietet so viele Aussichtspunkte wie Stuttgart. Durch die Topografie gibt es viele Punkte und Straßen, von welchen man einen guten Blick auf die Stadt werfen kann. Wir haben Plätze in Stuttgart zusammengestellt, die man ganz bequem mit dem Auto erreichen kann und die eine wunderbare Sicht auf den Kessel bieten.

Aussichtspunkt Bubenbad

Der Aussichtspunkt Bubenbad lässt sich über die Gerokstraße erreichen und bietet einen schönen Blick über die Stuttgarter Innenstadt. Auf der angrenzenden Grünfläche steht der Salamander Brunnen, welcher auch Namensgeben für den Platz ist. So befand sich dort im früheren Jahrhundert ein Tümpel, in welchem immer wieder Buben badeten. Die Mädchen hatten angeblich Angst vor den Salamandern, welche sich im Tümpel befanden und badeten aus diesem Grund dort nicht. Nachdem 1895 ein Junge in dem Tümpel ertrunken war, wurde dieser zugeschüttet und durch den heutigen Salamander-Brunnen ersetzt.

Adresse: Bubenbad, 70184 Stuttgart

Aussichtspunkt Wieland-Wagner-Höhe

In der Nähe des Aussichtspunkts Bubenbad befindet sich auch der Aussichtspunkt Wieland-Wagner-Höhe. Die Aussichtsplattform liegt direkt gegenüber von der Villa Reitzenstein, dem Amtssitz des Ministerpräsidenten. Erreichen kann man die Plattform über die Richard-Wagner Straße.

Adresse: Wieland-Wagner-Höhe 28, 70184 Stuttgart

Aussichtspunkt am Santiago-de-Chile-Platz

Der Santiago de Chile Platz bietet eine grandiose Aussicht auf Stuttgart. Er liegt an der alten Weinsteige und trägt seit 2006 den Namen der Hauptstadt von Chile. In Santiago de Chile gibt es übrigens auch eine „Plaza Stuttgart.“

Adresse: Santiago-de-Chile-Platz, 70597 Stuttgart

Aussichtspunkt Birkenwaldstraße

In der Birkenwaldstraße hat man eigentlich überall eine gute Aussicht auf Stuttgart. Vom Aussichtspunkt Birkenwaldstraße lässt sich ein Blick auf das Europaviertel, den Hauptbahnhof und in der Ferne den Fernsehturm werfen. Unterhalb der Aussichtsplattform befinden sich viele Weinberge.

Adresse: Birkenwaldstraße 184, 70191 Stuttgart.

Aussichtspunkt Eugensplatz

Der Eugensplatz ist einer der bekanntesten Aussichtsplätze in Stuttgart. Auch dieser lässt sich mit dem Auto erreichen, die Parkplatzsuche könnte sich allerdings etwas schwierig gestalten. Neben der schönen Aussicht lässt sich am Eugensplatz auch der Galatea-Brunnen bewundern. Dieser gehört zu den schönsten und größten Brunnen in Stuttgart. Am Eugensplatz lässt sich auch ein Denkmal für den Comedian Loriot finden – eine Kalksäule mit einer Mops-Figur erinnert an den 2011 verstorbenen Humoristen.

Adresse: Eugensplatz, 70184 Stuttgart

Aussichtspunkt Burgholzhof

Der Aussichtspunkt Burgholzhof lässt sich einfach über die Auerbachstraße erreichen. Hier befindet sich auch der 27 Meter hohe Aussichtsturm Burgholzhof, von welchem man eine gute Sicht auf den Stadtbezirk Bad Cannstatt hat.

Adresse: Auerbachstraße 200, 70376 Stuttgart

Aussichtspunkt Birkenkopf

Zwar müssen die letzten Meter vom Parkplatz hin zum Aussichtspunkt Birkenkopf zu Fuß absolviert werden, trotzdem lohnt sich der kurze Aufstieg. Der Birkenkopf wird umgangssprachlich auch Monte Scherbelino genannt und erhielt seinen Spitznamen nach dem Zweiten Weltkrieg, als 15.000.000 Kubikmeter Trümmerschutt von den Luftangriffen auf Stuttgart auf dem Berg abgelagert wurden. Auch heute kann man auf dem Gipfel noch Trümmerreste wie beispielsweise einzelne Fassadenteile erkennen. Neben der geschichtlichen Bedeutung liefert der Berg auch eine gute Aussicht über Stuttgart. An klaren Tagen kann man hier bis in den Schwarzwald und zur Schwäbischen Alb schauen.

Adresse: Birkenkopf, 70197 Stuttgart

