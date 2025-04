Blick in die Küche eines Stuttgarter Hospizes: Ein letzter Mai Thai, „geile Burger“ oder ein Löffel Suppe – was Todkranke sich wünschen

1 Ihre Kartoffelsuppe wärmt Schwerkranke und tröstet Angehörige: Annemarie Romer kocht im Hospiz. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Im Stuttgarter Hospiz St. Martin kochen Ehrenamtliche wie Annemarie Romer für Menschen am Ende ihres Lebens. Was wünschen die sich, und was rät sie Angehörigen, die verzweifeln, weil der liebe Mensch keinen Appetit mehr hat?











An dem kleinen Küchentisch saß die Frau, recht unkommod zwischen Servierwagen und Spülmaschine und mitten in Annemarie Romers Weg zu den zwei Kühlschränken im hinteren Teil. Ist ja eh schon alles so eng in der schlauchartigen Küche! Aber die Schwerkranke wollte ihre Flädle nicht im lichten Speisebereich serviert bekommen, sondern genau hier, neben eingeweichten Schüsseln und im Dampf des Kochwassers. „Wie daheim“, wo ihr Mann früher die Suppe kredenzte. Annemarie Romer sieht die Frau noch dort sitzen, mit diesem glänzenden Zuhausegefühl auf den Wangen. Essen ist Erinnerung, ist Biografie, ist Begleiter in guten wie schlechten Zeiten, an dem auch abzulesen ist, dass ein Leben an sein Ende kommt.