Blaustein im Alb-Donau-Kreis: Mann hantiert mit Spirituskocher - Haus unbewohnbar

1 Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa/Niklas Treppner

Ein Spirituskocher steckt Möbel in einem Einfamilienhaus in Brand. Die Polizei schätzt ein, dass ein Schaden in erheblicher Höhe entstanden ist.











Link kopiert

Weil ein Mann im Alb-Donau-Kreis mit einem Spirituskocher hantiert hat, ist sein Einfamilienhaus in Brand geraten und nicht mehr bewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich der 75-Jährige leicht.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Das Haus wurde den Angaben zufolge als „akut einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar“ eingestuft. Die Löscharbeiten hätten mehrere Stunden gedauert. THW und Feuerwehr entschieden, dass Teile des Gebäudes sofort abgetragen werden müssten.

Der 75 Jahre alte Hausbewohner gab laut Polizei an, mit dem Spirituskocher hantiert zu haben. Wegen eines technischen Defekts habe der Kocher Möbel in der Nähe in Brand gesteckt. Das Feuer breitete sich demnach schnell im gesamten Gebäude aus. Es werde ermittelt, ob sich der Mann strafbar verhalten habe. Die Polizei schätzte den Schaden auf eine knapp sechsstellige Höhe.