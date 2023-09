1 Die Polizei fahndet nach einem Mann, der sich vor einer Autofahrerin entblößt haben soll. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Hettich

Nach Angaben der Polizei soll sich ein bislang unbekannter Mann einer Autofahrerin auf unerlaubte Weise gezeigt haben. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen gegen den Flüchtigen aufgenommen.















Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich am frühen Dienstagmorgen auf der Schäferhauser Straße in Wendlingen vor einer Frau entblößt haben soll. Die 21-Jährige war gegen 1.20 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Schäferhauser Seen unterwegs. Da soll sie in einem Gebüsch einen Mann bemerkt haben, der im Moment des Vorbeifahrens sein Glied zeigte. Danach floh der Unbekannte. Die Frau alarmierte die Polizei, doch eine eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Das Polizeirevier Nürtingen sucht nun nach einem mit einem dunkelgrauen, knielangen Mantel bekleideten Mann. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0 70 22/9 22 40 entgegengenommen.