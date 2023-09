1 Drei Unfälle ereigneten sich nach Angaben der Polizei innerhalb einer halben Stunde auf der Bundesstraße 10. Foto: dpa/Silas Stein

Am frühen Montagmorgen hat es auf der Bundesstraße 10 auf Höhe der Pliensauvorstadt drei Mal gekracht. Bei einem dieser Verkehrsunfälle wurden zwei Autofahrerinnen verletzt.















Mehrere Unfälle haben sich innerhalb einer halben Stunde am Dienstagmorgen auf der B 10 ereignet. Zwei Verletzte forderte ein Zusammenstoß dreier Autos gegen 8.25 Uhr. Eine 28-Jährige erkannte auf Höhe der Pliensauvorstadt zu spät, dass eine vorausfahrende 29-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste, und fuhr in deren Auto. Ein heranfahrender 18-Jähriger knallte mit seinem Fahrzeug aufgrund fehlenden Sicherheitsabstands beinahe ungebremst in das Heck der 28-Jährigen. Die beiden Fahrerinnen wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Gegen 9 Uhr kam es zum nächsten Verkehrsunfall, als eine Autofahrerin vermutlich infolge nicht ausreichenden Sicherheitsabstands aufgefahren ist. Verletzt wurde niemand. Drei Minuten später streifte ein 34-Jähriger mit seinem Auto vermutlich beim Vorbeifahren das Fahrzeug einer 24-Jährigen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.