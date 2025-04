Blauer Wilhelm statt Tapas in Esslingen

Flüchtlingsunterkunft im Stadtbad in Stuttgart Lokalpolitiker sorgen sich um Image von Bad Cannstatt

Die Stadt will das leer stehende Stadtbad für 4,6 Millionen Euro umbauen und in der Schwimmhalle Wohnmodule errichten. Doch die Mehrheit der Lokalpolitiker in Bad Cannstatt lehnt das Projekt ab.