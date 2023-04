Interview zu Geodaten Ist es gut, dass Google Luftbilder künftig geschenkt bekommt?

Von 2024 an müssen aktuelle Luftbilder frei zugänglich sein – auch für Google. Wie geht die zuständige Behörde damit um? Und was fasziniert an alten Luftbildern? Das verraten der oberste Vermesser und der Chef des Landesarchivs im Interview.