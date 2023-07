1 Der Musikverein Berkheim sorgt beim Meisenfest in Berkheim für den guten Ton. Foto: /Rainer Kellmayer

Die Situation der Musikvereine im Landkreis während Corona war schwierig. Doch die Musik hat ihre Zugkraft nicht verloren: Es gibt wieder mehr Auftritte und Mitglieder kehren zurück zu Proben.















Musizieren macht Laune. Besonderen Spaß macht das Spielen vielen in einem der 52 Vereine des Blasmusikverbands Esslingen, in denen sich die Musizierenden einem breit gefächerten Repertoire von der Klassik über Originalkompositionen für Blasorchester bis hin zur Unterhaltungsmusik widmen. Die Freude wurde durch die Coronapandemie jedoch deutlich getrübt: Wie die Gesangvereine galten auch die Bläser als „Virenschleudern“. Zeitweise wurde das Vereinsleben durch die staatlichen Verordnungen auf null gesetzt, und auch im Zuge der Lockerungen liefen die Aktivitäten nur sehr zögerlich wieder an. Wie hat Corona die Vereine verändert? Mit welchen Nachwirkungen kämpfen die Musikvereine nach dem Abklingen der Pandemie noch heute?