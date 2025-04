Blackout in Spanien: Wegen Stromausfalls: Tennis-Spiele in Madrid unterbrochen

Wegen Stromausfalls: Tennis-Spiele in Madrid unterbrochen

Blackout in Spanien

1 Das Tennis-Turnier in Madrid war wegen eines Stromausfalls in Spanien unterbrochen. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

Auf einmal ist der Strom weg. Auch die Tennisprofis in Madrid sind vom großen Blackout in Spanien betroffen. Eine Amerikanerin ist plötzlich nicht mehr zu hören.











Madrid - Der massive Stromausfall in weiten Teilen Spaniens hat auch das Geschehen beim Tennis-Turnier in Madrid beeinträchtigt. Die Partie des Bulgaren Grigor Dimitrow gegen den Briten Jacob Fearnley musste beim Stand von 6:4, 5:4 unterbrochen werden. Die Seilkamera, die sogenannte Spider Cam, war direkt über dem Centre Court hängen geblieben.

Zudem funktionierte das elektronische Line-Calling nicht mehr: Bei dem Masters-1000-Turnier gibt es keine Linienrichter, sondern es wird elektronisch überprüft, ob ein Ball im Feld ist oder nicht.

Auch die Amerikanerin Coco Gauff bekam die Auswirkungen zu spüren. Die 21-Jährige wurde nach ihrem Erfolg gegen Belinda Bencic aus der Schweiz gerade interviewt, als das Mikrofon wegen des Stromausfalls nicht mehr funktionierte. Laut Herren-Organisation ATP liefen zum Zeitpunkt des Stromausfalls zwei Einzel und ein Doppel. Auch Verkaufsstände und Essensbuden auf der Anlage Caja Magica waren auf einmal ohne Strom.

Sky zeigt Zverev

Der in Deutschland übertragende Pay-TV-Sender Sky zeigte während der Unterbrechung des aktuellen Geschehens noch einmal Bilder vom Spiel von Alexander Zverev gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Dieses hatte Deutschlands Spitzenspieler am Sonntag in drei Sätzen gewonnen.

Die Ursachen für den massiven Stromausfall, der außer Spanien auch Portugal und Frankreich betraf, sind derzeit unklar.