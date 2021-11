Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart Eine Niederlage, die Mut macht

Zum ersten Mal in dieser Saison steht der VfB Stuttgart auf einem Abstiegsplatz. Die 1:2-Niederlage in Dortmund macht dennoch Mut für die kommenden Wochen, findet Sportredakteur Gregor Preiß in unserem Kommentar zum Spiel.