Bistro in Esslingen: Italienische Spezialitäten vom Holzbrett

Michela und Adriano Giacomel freuen sich auf die Gäste.

Am sogenannten Athleteneck eröffnet eine neue italienische Lokalität mit einem in Esslingen neuen Konzept: Taglieri e Bicchieri ist ein italienisches Bistro mit kleinen ausgewählten Spezialitäten und Feinkost aus dem Veneto und anderen Regionen.











Holzbrett und Gläser lautet der Name „Taglieri e Bicchieri“ auf Deutsch. Und der Name ist Programm. Michela und Adriano Giacomel bieten in der Pliensaustraße 8 in den Räumen des früheren Café Villa Berg und davor Starbucks italienische Vorspeisen und Feinkost an – ausgewählte Schinken, Salami und Käse, serviert auf einem Holzbrett, dazu Weine aus dem Veneto, anderen italienischen Regionen und aus Baden-Württemberg. „Das ist sicher in Esslingen einzigartig“, sagt Adriano Giacomel.