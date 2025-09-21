Bissingen an der Teck: Maschine gerät in Brand – Feuerwehr im Großeinsatz

1 Die Feuerwehr war im Großeinsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Die Feuerwehr in Bissingen an der Teck (Kreis Esslingen) ist am Samstag zu einem Brand ausgerückt. Verletzt wurde niemand.











Aufgrund eines technischen Defekts ist es am Samstagvormittag bei einer Firma in der Straße Alte Weberei in Bissingen (Kreis Esslingen) zu einem Brand einer Maschine gekommen.

Wie die Polizei berichtet, stellte ein Mitarbeiter gegen 11.15 Uhr eine Brandentwicklung im Inneren einer Lüftungs- beziehungsweise Absauganlage fest. Den etwa 15 anwesenden Mitarbeitern gelang es zunächst den Brand zu löschen.

Feuerwehr im Großeinsatz

Aufgrund hoher Temperaturen im Inneren der Maschine kam es jedoch immer wieder zu erneuten Entzündungen. Die Feuerwehr war daraufhin für umfangreiche Löscharbeiten vor Ort. Insgesamt war die Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften im Einsatz. Vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort war, wurden die betreffenden Mitarbeiter vorsorglich untersucht.

Laut Angaben der Polizei wurde durch den Brand letztlich niemand verletzt. An der betreffenden Maschine entstand jedoch ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro.