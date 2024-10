Bissingen an der Teck: Betrunkener verliert Kontrolle über sein Auto – Hyundai überschlagt sich

1 Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 55-Jährigen. (Symbolbild) Foto: imago/Ralph Peters

Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend betrunken mit seinem Hyundai unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verliert und sich überschlägt.











In Bissingen an der Teck (Kreis Esslingen) hat ein betrunkener Autofahrer einen schweren Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, war der 55-Jährige am Mittwochabend auf der Ochsenwanger Steige / K1250 von Bissingen kommend mit seinem Hyundai Tucson unterwegs, als er in der scharfen Kurve vor Ochsenwang mit seinem Wagen ins Schleudern kam.

Daraufhin soll sich der Hyundai überschlagen haben und auf der linken Fahrzeugseite liegengeblieben sein. Der 55-Jährige konnte sich laut Polizei selbst aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. Eine Alkoholkontrolle ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille, weshalb die Polizei eine Blutentnahme anordnete. Der Autofahrer musste seinen Führerschein abgeben.

Der Hyundai, an dem laut Polizeibericht ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von mehreren tausend Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe und zur Reinigung der Fahrbahn war die Straßenmeisterei im Einsatz.