Bisingen im Zollernalbkreis: Teenager verwüsten Kirche

Scherben am Boden: Jugendliche haben eine Kirche im Zollernalbkreis verwüstet (Symbolfoto).

Polizeieinsatz in einer Kirche: Zwei Jungs hinterlassen in einem Gotteshaus im Zollernalbkreis eine Spur der Verwüstung – und richten beträchtlichen Schaden an.











Zwei Jugendliche haben in einer Kirche im Zollernalbkreis derart gewütet, dass ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden ist. Ein Elfjähriger und ein 16-Jähriger haben laut dem Bericht unter anderem eine Vase, antike Kerzenständer, Pflanzen und Pflanzenkübel beschädigt sowie Bücher auf dem Boden verteilt, sagte ein Polizeisprecher.

Als die Polizei am Samstagabend in der Kirche in Bisingen eintraf, hätten sie die Tat sofort zugegeben. Warum sie das Inventar beschädigt hatten, war aber zunächst unklar. Die Beamten brachten die Minderjährigen zu ihren Eltern.