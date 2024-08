Bis zu 35 Grad in Baden-Württemberg: Sommerlich heiß mit Gewittern im Bergland

Bis zu 35 Grad in Baden-Württemberg

1 Viel Sonne und heißes Sommerwetter erwartet heute Baden-Württemberg. (Symbolbild) Foto: imago/Andreas Franke

Die zweite Wochenhälfte lockt mit sommerlichen Temperaturen bis zu 35 Grad. Für den Nordwesten des Bundeslandes sowie die Region Konstanz warnt der DWD vor Hitze.











Link kopiert

Viel Sonne und heißes Sommerwetter erwartet heute Baden-Württemberg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind im Bergland bis zu 27 Grad und im Kraichgau bis zu 35 Grad möglich. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb werden ab Nachmittag vereinzelt Schauer und Gewitter mit Starkregen und auch stürmischen Böen erwartet. Für den Nordwesten des Bundeslandes sowie die Region Konstanz warnt der DWD vor Hitze.

Auch am Freitag geht es mit viel Sonne weiter, am Nachmittag wiederum im Bergland vereinzelt mit Schauern und auch Gewittern. Dort sind dann auch bis zu 27 Grad möglich, sonst bis zu 34 Grad. Ähnlich geht es auch am Samstag weiter, mit möglichen Schauern ab Nachmittag im Bergland. Weiterhin werden höhere Temperaturen bis zu 34 Grad erwartet.