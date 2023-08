1 Immobilienbesitzer in Altbach können eine Zusatzprämie erhalten, wenn sie eine leer stehende Wohnung vermieten. Foto: /Philipp Braitinger

Die Gemeinde Altbach will Wohnungen auf den Mietmarkt bringen, die lange leer standen. Die Gemeinde zahlt dafür eine Prämie von bis zu 2000 Euro, die sie vom Land erhält. Andere Wege geht die Landeshauptstadt – dort droht ein Bußgeld.















Link kopiert

Die Lage bleibt schwierig. Insbesondere in der Region Stuttgart suchen viele Menschen eine Wohnung. Die Gemeinde Altbach versucht deshalb, Eigentümer von leer stehenden Wohnungen zu einer Vermietung zu bewegen. Es winkt eine Förderung von zwei Kaltmieten (maximal 2000 Euro) aus dem Landesförderprogramm „Kommunale Leerstandsaktivierung“, die in Altbach ohne Abzüge an die Vermieter ausgezahlt werden. „Dafür haben wir kräftig die Werbetrommel gerührt“, sagt der Hauptamtsleiter Thomas Lutz. Nach aktuellem Stand läuft das Förderprogramm Ende des Jahres aus. Es ist aber eine Verlängerung geplant, heißt es aus dem zuständigen Ministerium.