Birdy in Stuttgart

1 Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde – besser bekannt als Birdy – beim Auftritt am 28. März im Tempodrom in Berlin Foto: Imago/Martin Müller

Wohltuend normal und wohldosiert extravagant: Birdy hat am Samstag in den Wagenhallen in Stuttgart mit einem reizvoll vielschichtigen Abend begeistert.















Link kopiert

Auch bei renommierten Bands und Musikern baumelt in diesen für Kunst und Kultur zunehmend komplizierten Zeiten längst nicht mehr bei jedem Auftritt das „Ausverkauft“-Schild an der Abendkasse. Jasmine „Birdy“ van den Bogaerde aber gelingt auf ihrer derzeitigen Deutschland-Tournee, was selbst prominenteren Kollegen immer öfter verwehrt bleibt: volle Häuser allenthalben.