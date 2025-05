Biohof in Owen: Junges Paar verkauft Obst und Gemüse per Abo-Kiste

1 Die Gemüsepalette, die Jonathan Gruel im Angebot hat, ist breit. Foto: Ines Rudel

In Owen (Kreis Esslingen) betreiben Jonathan und Katharina Gruel ihren Biohof in der dritten Generation. Worauf sie Wert legen, erfahren Gäste des Hoffests am Sonntag.











Link kopiert

Seit einem halben Jahrhundert gibt es in Owen den Biohof am Fuß der Teck. Jonathan und Katharina Gruel betreiben ihn in der dritten Generation. Mit ihrem Acker- und Gemüsebaubetrieb zählt die Familie zu den Pionieren des biologischen Landbaus in Baden-Württemberg. Vor 50 Jahren hat sie einen der ersten Biolandhöfe aufgebaut. Neuerdings setzen die Gruels vor allem auf Direktvermarktung.