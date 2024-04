Biografie über den Naturforscher Theodor von Heuglin: 13 Tierarten sind nach ihm benannt

1 Wilfried Schmid besitzt die umfangreichste Privatsammlung über den in Vergessenheit geratenen schwäbischen Naturforscher Theodor von Heuglin. Foto: /Kerstin Dannath

Zum 200. Geburtstag von Theodor von Heuglin hat der Wendlinger Wilfried Schmid eine umfangreiche Biografie über den bedeutenden, aber in Vergessenheit geratenen schwäbischen Naturforscher geschrieben.











Gleich 13 Tierarten tragen seinen Namen – die Palette reicht vom Heuglinbrillenvogel über die Heuglin-Gazelle bis hin zur Heuglin-Streifenmaus. 21 Säugetier- und 33 Vogelarten wurden erstmals von Theodor von Heuglin wissenschaftlich beschrieben, dennoch ist der schwäbische Naturforscher, der mütterlicherseits auch Esslinger Wurzeln hatte, in Vergessenheit geraten. Allerdings nicht bei Wilfried Schmied – seit über 45 Jahren beschäftigt sich der Wendlinger mit Heuglin und besitzt obendrein die umfangreichste Privatsammlung von Gegenständen, die unmittelbar mit Heuglin in Zusammenhang stehen. „Mich fasziniert, dass Heuglin einer von hier war. Er hat auch immer wieder in Esslingen etwa im Gelben Haus am Hafenmarkt gewohnt“, erklärt Schmid, der sich dem spröden Schwaben, den es so sehr in die Ferne zog, von Anfang an verbunden fühlte. Jüngst jährte sich der Geburtstag von Heuglins zum 200. Mal. Mit einem zweibändigen Schmöker über Leben und Werk würdigt Schmid den Naturforscher. Letztlich sind es 980 Seiten geworden, angefangen hat Schmid mit dem Werk vor rund fünf Jahren.