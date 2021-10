Eldorado für Schwalben und Co.

Bio-Hof in Denkendorf

1 Christa Brockhaus-Henzler freut sich über die Plakette, die den Bioland-Hof als „schwalbenfreundliches Haus“ auszeichnet. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Der Bio-Hof der Familie Henzler in Denkendorf bietet nicht nur Nutztieren ein Zuhause. Er ist als „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet worden.















Denkendorf - Es zwitschert und flattert auf dem Hof der Familie Henzler. Die Spatzen picken im Stroh und verschwinden geschwind unter den Dachziegeln des Stalls oder im Laub der üppig wuchernden Glyzinie, deren Zweige sich vom Dach ranken. Die Schwalben, für die der Hof am nördlichen Ortsrand von Denkendorf jetzt vom Naturschutzbund (Nabu) mit einer Plakette ausgezeichnet wurde, haben sich bereits auf die Reise in den warmen Süden gemacht. Nur noch einige Nester zeugen an den Holzbalken unter der Decke des Kuhstalls davon, dass dort über den Sommer weit mehr als 20 Schwalbenpärchen genistet haben.