Umtriebig ist der Binder-Optik-Gründer und Malaysia-Konsul Helmut Baur wie eh und je: Vor seinem 80. Geburtstag, den den Vollblut-Unternehmer am Montag feiert, hat er uns verraten, wie man beim Älterwerden jung bleibt.

Stuttgart - Nein, ein Leben nur auf Golfplätzen, in Sterne-Restaurants oder in seiner Finca auf Mallorca kann sich Helmut Baur nicht verstellen. Dass der Gründer von Binder-Optik und Malaysia-Konsul am Montag 80 Jahre alt wird, sieht man ihm gewiss nicht an. Wenn man ihn fragt, wie man am besten beim Älterwerden jung bleibt, stimmt er ein Loblied auf „Spannung und Entspannung“ an. Auf das, was das Leben lebenswert macht, komme es an, aber ebenso auf die Arbeit und auf die gesellschaftliche Verantwortung. Der Vollblut-Unternehmer, der sich auch als Artenschützer mit „Rettet die Meeresschildkröten“ einen Namen machte, rühmt „die richtige Balance zwischen Yin und Yang“.