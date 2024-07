Bildungsreformen in Baden-Württemberg: Medienbildung wird Pflichtfach an allen Schularten

1 Ab dem Schuljahr 2025/2026 soll es an jeder weiterführenden Schulart ein eigenes Fach Medienbildung geben. Foto: /Funke Foto Services//Alexandra Roth

Die grün-schwarze Koalition nutzt das an diesem Dienstag im Kabinett beschlossene Bildungspaket mit Reformansätzen für Kitas, Grundschulen und alle weiterführenden Schulen bis zum Gymnasium auch zur Stärkung der Digitalkompetenzen aller künftigen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg. Ab dem Schuljahr 2025/2026 soll es nicht nur, wie bereits berichtet, am Gymnasium sondern an jeder weiterführenden Schulart ein eigenes Fach Medienbildung geben. „Nur wenn wir unseren Kindern die richtigen Kompetenzen und Fähigkeiten für die Herausforderungen von morgen mitgeben, bleibt Baden-Württemberg auch zukünftig ein starkes Land mit hoch qualifizierten Menschen und einer innovativen Wirtschaft“, erklärte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) bei der Vorstellung des Pakets. Ihr sei deshalb neben der Demokratiebildung auch die digitale Bildung besonders wichtig.