6 Treffen sich Kinder zukünftig nur noch in virtuellen Welten, um zu lernen? Foto: Adobe Stock/Diana Drubig

Ein Stift, der sagt, wie gut ein Grundschüler schreiben kann, Englisch-Referate in virtuellen Museen und Lehrerinnen und Lehrer, die für jeden die richtige Aufgabe haben. Die Bildungsmesse Didacta zeigt eine Vision, wie Kinder zukünftig lernen könnten.















Ein virtueller leerer Raum. Bunte Spielfiguren stehen beisammen. Sie vertreten Jugendliche aus Dänemark, Frankreich, Deutschland, die sich zugeschaltet haben. Gemeinsam sollen sie eine nachhaltige Welt erschaffen. Sie teilen sich in Gruppen auf, diskutieren, programmieren, gestalten, erklären. Die Projektsprache: Englisch. Was hier passiert: Unterricht in Naturwissenschaften und Technik, in Sprachen und IT – um nur ein paar zu nennen.