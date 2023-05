1 Die Halle am Schlossberggymnasium Kirchheim ist bereits saniert. Foto: Pressefoto Horst Rudel

Kirchheim investiert viel Geld in das Schlossgymnasium sowie das Ludwig-Uhland-Gymnasium. Was ist dort genau geplant?















Rund 40 Millionen Euro muss Kirchheim in den nächsten Jahren in die Sanierung von zwei seiner Gymnasien investieren. Die beiden Schulen sind in die Jahre gekommen. Los geht es in diesem Sommer mit Arbeiten am Ludwig-Uhland-Gymnasium (LUG), wo rund 19,5 Millionen Euro verbaut werden sollen. Für das Schlossgymnasium sind aus heutiger Sicht weitere 18,2 Millionen Euro im Sanierungsfahrplan festgestellt worden. Dort sollen die Arbeiten aber erst im Jahr 2028 beginnen. Weitere Kosten fallen an für die Miete einer zweigeschossigen Containeranlage für den Schulbetrieb am LUG in den Jahren 2024 bis 2026. Dafür werden 676 000 Euro veranschlagt, die Arbeiten an den Außenanlagen werden auf 1,4 Millionen Euro beziffert, heißt es in einer Vorlage der Stadt.