Zweiflingen im Hohenlohekreis Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall mit Lkw

Ein Pedelec-Fahrer wird am Mittwochmorgen im Hohenlohekreis von einem Lkw erfasst und in den Grünstreifen geschleudert. Der Mann wird in ein Krankenhaus geflogen, wo er kurze Zeit später stirbt.