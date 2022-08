1 Das Arbeiten mit Sandstein ist für Monika Majer ein besonderes Erlebnis. Foto: Ines Rudel

Sieben Tage lang öffnet die Bildhauerin Monika Majer aus Weilheim-Hepsisau ihr Atelier. Noch bis Sonntag lässt sie die Betrachter am Prozess ihres Schaffens teilhaben.















Vorsichtig bearbeitet die Künstlerin Monika Majer den groben Klotz aus Maulbronner Sandstein mit Hammer und Meißel. Fließende Formen in Stein zu schlagen, das fasziniert sie. Nur wenige Gehminuten von der wildromantischen Zipfelbachschlucht entfernt, lädt die Bildhauerin noch bis einschließlich Sonntag, 28. August, in ihr Atelier in der Alten Steige 15 in Weilheim-Hepsisau ein. Am Freitag und Samstag arbeitet sie auf ihrer Streuobstwiese vor dem Mörikefels jeweils von 16 bis 19 Uhr an einer neuen Skulptur aus Naturstein.