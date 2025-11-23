Bilder vom Messeherbst: Sechs Messen locken zahlreiche Besucher nach Stuttgart

36 Volles Programm auf dem Messeherbst – auch zum Schlemmen gab es viel Auswahl. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Der Messeherbst in Stuttgart lockte mit sechs parallel laufenden Messen und mit über 1000 Ständen zahlreiche Besucher an. Wir haben die Bilder.











Link kopiert

Ob Spiele-Fans, Hobby-Köche, DIY-Enthusiasten oder Haustierbesitzer: Sie alle sind an diesem Wochenende in der Messe Stuttgart auf ihre Kosten gekommen. Denn dort wurden vier Tage lang in acht Hallen insgesamt sechs Messen mit mehr als 1000 Ständen präsentiert: die Spielemesse, die Kreativ, Familie & Heim, Food & Feines sowie ab dem zweiten Messetag die Animal und die BRAWO.

Die Themen reichten von Spielen und Basteln über Wohnen und Ernährung bis hin zu Haustierhaltung und Blasmusik. Begleitet wurde das Ganze von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit Workshops, Vorführungen, Bühnenshows, Kochpräsentationen und Mitmachangeboten.

In unserer Bildergalerie zeigen wir einige Impressionen vom Stuttgarter Messeherbst.