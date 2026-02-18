30 Der Hexentanz in Neuhausen ist ein feuriges Spektakel. Foto: Roberto Bulgrin

Die Fasnet 2026 im Kreis Esslingen ist vorbei. Zigtausende haben bei Festsitzungen, Umzügen oder Hexentanz und Co. gefeiert. Hier sehen Sie einige der schönsten Fotos.











Link kopiert

Am Aschermittwoch beginnen die vorösterlichen Fastentage, eine Zeit des Verzichts – da mag sich vielleicht der eine oder die andere gerne an die vergangenen Wochen der Fasnet im Kreis Esslingen erinnern. Zigtausende Narren und Fasnetfans haben das Brauchtum gepflegt, sich kreative Kostüme ausgedacht, ausgiebig gemeinsam gefeiert – und für schöne Momente und tolle Fotos gesorgt.

Besonders die großen Umzüge in den Hochburgen Neuhausen und Wernau haben die Massen angezogen, weitere größere Veranstaltungen gab es unter anderem in Deizisau, Berkheim und Leinfelden-Echterdingen – dort war Mitte Januar Landesnarrentreffen. Aber auch die Prunkfestsitzungen und Showabende der Vereine, bei denen sich die ehrenamtlichen Narren und Karnevalisten immer mächtig ins Zeug legen, waren 2026 wieder gut besucht. Gardetänzerinnen und -tänzer, Guggenmusiker, Büttenredner und andere Showacts begeisterten etwa in Altbach und Neuhausen das Publikum.

Hexentanz in Neuhausen: Feuriges Spektakel begeistert

Besonders spektakulär ist Jahr für Jahr der traditionelle Hexentanz in Neuhausen, bei dem Narren durch ein loderndes Feuer springen. Auch vergangene Woche hat die feurige Veranstaltung wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort, aber auch Menschen in den sozialen Medien begeistert.