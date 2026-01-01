Bilanz zum Jahreswechsel: So verlief Silvester für die Einsatzkräfte im Kreis Esslingen

1 Feuerwerk wie hier über Esslingen ist schön, kann bei falschem Gebrauch aber schnell gefährlich werden. Foto: Roberto Bulgrin

Balkonmöbel, die in Flammen standen, und viele brennende Mülleimer: Die Rettungskräfte im Kreis Esslingen hatten in der Silvesternacht alle Hände voll zu tun.











Link kopiert

In der Silvesternacht verzeichnete die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Reutlingen in den Landkreisen Esslingen, Tübingen, Zollernalb und Reutlingen insgesamt rund 400 Einsätze. Dabei handelte es sich überwiegend um Ruhestörungen, Streitigkeiten, Sachbeschädigungen, Ordnungsstörungen und kleinere Brände. „Insgesamt verlief der Jahreswechsel arbeitsintensiv, aber ohne herausragende Vorkommnisse. Schwere Straftaten wurden nicht bekannt“, bilanziert die Polizei Reutlingen in einem Bericht.

In Leinfelden sprengten Unbekannte kurz vor Mitternacht ein Dixi-Klo in der Germanenstraße mit einem Feuerwerkskörper und verursachten dabei einen Schaden von rund 1000 Euro, wie die Polizei mitteilte. In Denkendorf schoss eine dreiköpfige Gruppe Jugendlicher um kurz vor ein Uhr in der Eichersteige eine Feuerwerksrakete ab, die in der Nähe einer 17-Jährigen explodierte. Die Jugendliche wurde dabei leicht verletzt und erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Balkonbrand in Nürtingen verursacht rund 10 000 Euro Schaden

Auch die Feuerwehren im Kreis Esslingen blicken auf eine arbeitsreiche Silvesternacht zurück. In Nürtingen geriet das Mobiliar eines Balkons im Erdgeschoss eines Hochhauses in der Straße Am Kichert in Brand. Die Polizei vermutet, dass eine Feuerwerksrakete die Ursache war. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand. In Filderstadt-Plattenhardt warfen zwei unbekannte Täter einen Feuerwerkskörper in einen Altkleidercontainer an der Ecke Finkenstraße/Römerstraße, der Feuer fing. Es entstand Schaden von 2000 Euro.

Kirchentellinsfurt: 15-Jähriger wird schwer im Gesicht verletzt

Insgesamt gingen bei der Integrierten Leitstelle Esslingen, die die Einsätze koordiniert, bis gegen drei Uhr in der Neujahrsnacht 61 Meldungen ein. Wie aus dem Bericht der Kreisfeuerwehren hervorgeht, machten brennende Mülleimer und Feuerwerksbatterien den Großteil der Einsätze aus. Im weiteren Verlauf der Nacht mussten zudem ein Trampolin und eine Photovoltaikanlage auf einem Carport gelöscht werden. Glücklicherweise habe es in der Silvesternacht keine Verletzten gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. In Kirchentellinsfurt, das aber zum Kreis Tübingen gehört, startete das Jahr 2026 für einen 15-Jährigen tragisch: Er erlitt schwere Gesichtsverletzungen, nachdem eine Feuerwerksbatterie sofort nach dem Entzünden auslöste. Er kam in eine Klinik.

In Filderstadt steht die S-Bahn still

In Filderstadt stand der S-Bahn-Verkehr für drei Stunden still, weil gegen zwei Uhr vermutlich durch einen Feuerwerkskörper die dortige Brandmeldeanlage ausgelöst und beschädigt wurde. Das teilte die Feuerwehr Filderstadt mit. Bereits einen Tag vor Silvester war in Esslingen-Berkheim eine Hausfassade durch einen Böller in Brand geraten. In der Moltkestraße hatte am Dienstagabend ein 22-Jähriger auf dem Balkon einen handelsüblichen Feuerwerkskörper entzündet. Es entstand Schaden von rund 15 000 Euro.