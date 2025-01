Bilanz des Sonderstabs Gefährliche Ausländer: Sprüche genug, es fehlt der Vollzug

1 Die Ermordung des Polizeibeamten Rouven Laur mutmaßlich durch einen afghanischen Extremisten in Mannheim hat Baden-Württemberg besonders getroffen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Durch Zuwanderer verübte Gewalt erschüttert Deutschland. Bund und Länder verfallen in gegenseitige Schuldzuweisungen, Wahlkämpfer in markige Sprüche. Der falsche Weg, schreibt StN-Chefredakteur Christoph Reisinger.











Das ist die dunkle Seite deutscher Migrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte: die ultrabrutale tödliche Messerattacke auf Kleinkinder in Aschaffenburg, all die Angriffe gegen Synagogen landauf, landab, die Amokfahrt in Magdeburg, der Mord an dem Polizisten Rouven Laur in Mannheim. Das Schlimmste ist: Diese Liste des Schreckens verlängert sich sehr rasch, und eine Vielzahl sogar erkannter Gefährder läuft frei herum.