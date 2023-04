Bikesharing in der Krise

1 Die Hochdorfer Regio-Rad-Station im Breitwiesenareal ist wieder voll besetzt mit Rädern. Ausgeliehen werden sie nur selten. Foto: /Katja Eisenhardt

Mit großen Erwartungen war Regio-Rad als Ergänzung zu Bus und Bahn gestartet. Jetzt steigen immer mehr Städte und Gemeinden vorzeitig aus. Jüngstes Beispiel: Hochdorf im Kreis Esslingen. Der Betreiber steht in der Kritik. Aber das ist nicht der Hauptgrund.















Immer mehr Städte und Gemeinden in der Region kehren dem Bikesharing-Anbieter Regio-Rad den Rücken. Jetzt will auch Hochdorf einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit ziehen – nach weniger als zwei Jahren. Der Vertrag mit dem Anbieter, der in der Kommune seit Ende 2021 zwei Verleihstationen betreibt, soll auf Ende Oktober vorzeitig gekündigt werden. Die Unzufriedenheit mit dem Angebot, aber auch die Enttäuschung über die geringe Nachfrage sind mit Händen zu greifen.