12 Bei dem großen Treffen für Motorradbegeisterte gibt es einige besondere Maschinen zu bewundern. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Rockbands auf der Bühne und legendäre Rennen über die Achtelmeile – das Glemseck 101 bietet alles, was das Herz von Motorradfans begehrt. Zu einem der größten Bikertreffs Europas in Leonberg sind am Samstag tausende Motorradfahrende und -Begeisterte an die historische Solitude-Rennstrecke zwischen Leonberg und Stuttgart gepilgert.

Am Sonntag folgt der traditionelle Motorrad-Gottesdienst. Im Anschluss an das große Zusammenkommen werden auch die nötigen Straßensperrungen wieder aufgehoben. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite www.glemseck101.de. In einem ausführlichen Info-Katalog werden sämtliche Fragen zu Anfahrt, Camping und Programm beantwortet.