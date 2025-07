Biker-Gottesdienst Kreis Esslingen: Motorradfahrer holen sich göttlichen Segen

1 Der „MoGo“ in Berkheim war – unser Bild stammt aus dem Jahr 2014 – und ist immer noch ein Renner. Foto: EZ-Archiv

Seit dem Jahr 2010 kommen Biker aus der gesamten Region zum Motorrad-Gottesdienst nach Berkheim, einem Stadtteil in Esslingen. Am Sonntag, 20. Juli, ist es wieder so weit.











Mal waren es an die 100, mal auch weit mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Am Sonntag, 20. Juli, um 11 Uhr ist es jedenfalls wieder so weit. Auf dem Steinriegelplatz in Esslingen-Berkheim findet der 15. Motorrad-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde statt. Die inzwischen weithin als „ MoGo“ bekannte Veranstaltung gab es seit 2010 in jedem Jahr. Einzige Ausnahme: 2020 wegen der Corona-Pandemie.

Das Wetter dürfte wohl wieder ein ausschlaggebender Faktor dafür sein, wie viele Motorradfahrerinnen und -fahrer sich den göttlichen Segen abholen. Denn obwohl beim Biken das gleiche Motto zählt wie beim Wandern – von wegen es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung – bei Trockenheit und halbwegs moderaten Temperaturen macht’s einfach am meisten Spaß.

Nicht nur Bikerinnen und Biker sind willkommen im Kreis Esslingen

Überall in Deutschland – und auch im Kreis Esslingen – gilt der Biker-Gottesdienst als beliebtes Event unter Motorradfahrern. Foto: picture alliance/dpa

Bereits von 10 Uhr an laden die Organisatoren, eine Gruppe von Motorradfahrern aus unterschiedlichen christlichen Gemeinden, zu Begrüßungskaffee und Hefekranz. Um 11 Uhr beginnt dann der bewährte Gottesdienst im Grünen, in dessen Anschluss „Lkw mit ABS“ also „Leberkäswecken mit was drauf“ serviert werden. Ob es ab etwa 13.30 Uhr auch noch eine gemeinsame Ausfahrt gibt, wird erst kurzfristig vor Ort entschieden und den potenziellen Mitfahrerinnen und Mitfahrern bekannt gegeben.

In jedem Fall lädt das Berkheimer MoGo-Team mit der bewährten Formel herzlich ein: „Die linke Hand zum Gruß und Gott befohlen!“ Gerne gesehen sind beim MoGo aber auch, darauf wird von den Verantwortlichen ausdrücklich hingewiesen, „Menschen ohne motorisiertes Zweirad“.