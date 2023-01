1 Schon 2016 steht auf Peter Bäuchles Startnummer: „immer dabei! Foto: Baumann

Seitdem der Bietigheimer Silvesterlauf 1981 zum ersten Mal ausgetragen worden ist, hat Peter Bäuchle aus Esslingen keinen der 40 Läufe versäumt.















Vieles hat sich verändert, seitdem Peter Bäuchle aus Esslingen das erste Mal am Bietigheimer Silvesterlauf teilgenommen hat. Was aber gleichgeblieben ist: „Ich habe mich schon vor 40 Jahren diesen Anstieg in der Altstadt hochgequält“, sagt er. „Der ist zwar nicht so hoch wie der Mount Everest, fühlt sich aber so an.“ Am 31. Dezember 1981 war nicht nur Bäuchles Premiere in Bietigheim, auch das Laufevent fand zum ersten Mal statt. Seitdem wurden 40 Ausgaben veranstaltet, nur wegen der Corona-Pandemie wurde der Klassiker zwei Mal hintereinander abgesagt. In diesem Jahr wurde dann das Jubiläum nachgeholt. Auch für den bald 70 Jahre alten Berkheimer.