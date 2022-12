1 Bei der Crosslauf-EM hat sich Alina Reh jüngst stark präsentiert. Foto: imago//Olaf Rellisch

Die Langstreckenläuferin Alina Reh von der Schwäbischen Alb hat nach Einzel-Bronze und Team-Gold bei den Crosslauf-Europameisterschaften ihren fünften Sieg beim Bietigheimer Silvesterlauf im Blick.















Hinter der Langstreckenläuferin Alina Reh liegt ein wechselvolles Jahr voller Höhen und Tiefen. „Es war eine schwere Zeit nach der EM in München, das war mental sehr hart“, sagt die 25-Jährige von der Schwäbischen Alb, die das Trikot des SCC Berlin trägt. 2022 ist ein Spiegel ihrer Karriere. Ermüdungsbruch 2018, Knöchel- und Knieprobleme 2021. Anfang 2022 zwang sie eine Herzmuskelentzündung zu einer dreimonatigen Trainingspause. In Pliezhausen kehrte sie im Mai eindrucksvoll als deutsche 10 000-Meter-Meisterin auf die Bahn zurück. Bei der WM in Eugene fehlten ihr über 5000 Meter nur zwei Plätze für den Einzug ins Finale, und auch die Hoffnungen bei der Heim-EM in München erfüllten sich bei ihrem Doppelstart nicht. Mit Bauchkrämpfen kämpfte sie sich über 10 000 Meter ins Ziel. Das 5000-Meter-Rennen musste Reh nach der Hälfte abbrechen. Die EM-Dritte von 2018 hatte sich zu sehr unter Druck gesetzt. „Ich wollte unbedingt eine Bestzeit laufen“, sagt die neunfache deutsche Meisterin im Rückblick. Das Selbstvertrauen war verloren gegangen. Erst nach einem Wechsel zu Bundestrainerin Isabelle Baumann in Tübingen im Oktober kehrte bei Alina Reh die Lust am Laufen zurück.

Sie ist geprägt von ihrer hügeligen Landschaft auf der Alb – sie ist eine Läuferin fürs Gelände. Ende November wurde sie deutsche Crossmeisterin gegen starke Konkurrenz wie Hanna Klein (Tübingen) oder Miriam Dattke (Regensburg). Und bei der Cross-EM im Dezember war die Alb-Läuferin fast wieder die alte. Sie gewann EM-Bronze im Einzel hinter Konstanze Klosterhalfen und wurde mit dem Team Europameisterin. „Das war völlig unerwartet“, kommentiert Isabelle Baumann, „damit hat Alina wieder viel Schwung aufgenommen für die kommende Saison“.

Der Silvesterlauf in Bietigheim, das ist ein gutes Pflaster für Alina Reh. Schon viermal hat sie dort am letzten Tag des Jahres gewonnen. Beim „Solo für Alina“ dürfte sie am Samstag (14 Uhr) den Applaus von 15 000 Zuschauern an der Strecke genießen.

Silvesterlauf-Comeback in Bietigheim

Teilnehmerrückgang

Nach einer zweijährigen-Corona-Pause starten die Silvesterläufe im Land ein Comeback. „Wir hatten in diesem Jahr bei den Volksläufen einen Rückgang von bis zu 50 Prozent der Teilnehmerzahlen zu verzeichnen, und eine Reihe von Volksläufen sind ganz auf der Strecke geblieben“, beschreibt Dieter Schneider, langjähriger Breitensport-Verantwortlicher und neuer Präsident im Württembergischen Leichtathletik-Verband die Situation.

Favoriten

„Wir rechnen nach den Voranmeldungen mit immerhin 2500 Startern“, ist der Bietigheimer Organisationschef Gerhard Müller zum Neustart in Bietigheim-Bissingen optimistisch. Vor Corona gingen 3500 Läuferinnen und Läufer beim zweitgrößten Lauf bundesweit an den Start. Die Idee zum Silvesterlauf war vor 40 Jahren in einer Besenwirtschaft geboren. Bei den Männern treffen der Vierfach-Sieger Simon Boch (Telis Finanz Regensburg) und der letzte Sieger von Bietigheim 2019, Marcel Fehr (LG Filstal), aufeinander. „Ich möchte meinen Titel in Bietigheim zurückholen und freue mich auf die tolle Atmosphäre und die vielen Zuschauer an der Strecke unterm Enzviadukt“ sagt der Schwarzwälder Boch.