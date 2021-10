1 Stark verteidigt: Steelers-Neuzugang Jalen Smereck (rechts) gegen Iserlohns Sven Ziegler Foto: Baumann

In einer intensiven und spannenden Partie hat der Eishockey-Bundesligist Bietigheim Steelers den Tabellenfünften Iserlohn Roosters mit 3:2 besiegt.















Bietigheim - Der Eishockey-Bundesligist Bietigheim Steelers hat am Freitagabend seinen fünften Saisonsieg in der DEL gefeiert. Vor 2378 Zuschauern in der Bietigheimer Egetrans-Arena gewann der Aufsteiger gegen die Iserlohn Roosters mit 3:2 (3:0, 0.1, 0:1). „Wir waren anfangs gut unterwegs, im Schlussdrittel hat Iserlohn viel Druck gemacht, aber wir haben gut verteidigt. Es war das erste Spiel, in dem wir in Unterzahl kein Tor bekommen haben“, sagte Steelers-Trainer Daniel Naud.

Im Duell mit dem Tabellenfünften eröffnete Mittchel Heard bereits nach vier Minuten den Torreigen. Bis zum Ende des ersten Drittel erhöhten Constantin Braun (17.) und Brendan Ranford (19.) auf 3:0. Im zweiten Drittel, das mit einer Handvoll Zeitstrafen begann, verkürzte Brent Radeke (29.) auf 1:3. Zu Beginn des dritten Abschnitts brachte Kris Foucault Iserlohn mit dem 2:3 (43.) zurück ins Spiel. Die Steelers hielten aber den knappen Vorsprung – auch in den letzten beiden Minuten der Partie, als C.J. Stretch auf der Strafbank saß.