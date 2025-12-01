Bietigheim-Bissingen: Trümmerfeld über 100 Meter – Unbekannter kommt von der Straße ab

1 Laut Polizei müsste sich der Unfall nach Mitternacht zugetragen haben (Symbolbild). Foto: Imago/Sabine Gudath

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Sonntag bei Bietigheim-Bissingen von der L1110 abgekommen. Obwohl sein Wagen schwer beschädigt worden sein dürfte, flüchtete der Fahrer.











Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Sonntag in der Nähe von Bietigheim-Bissingen von der L1110 abgekommen und hat ein Trümmerfeld über gut 100 Metern hinterlassen. Das kümmerte den Fahrer aber offenbar nicht, denn er setzte seine Fahrt fort – und wird nun von der Polizei gesucht.

Schild wird aus der Verankerung gerissen

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Unbekannte zwischen Mitternacht und 1.10 Uhr wohl von Bissingen kommend in Richtung B27 unterwegs, als er in einer Linkskurve vor der Kreuzung in Richtung Tamm von der Straße abkam. Anschließend fuhr er auf einen Fahrbahnteiler und stieß mit einem Schild zusammen, das aus der Verankerung gerissen und in den Grünstreifen geschleudert wurde.

Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte womöglich mit einem schwarzen VW unterwegs, der stark beschädigt worden sein dürfte. Ob noch andere Autofahrer durch die Trümmerteile auf der Straße geschädigt wurden, ist nicht bekannt. Sollte dies der Fall sein, bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen die Betroffenen sowie mögliche Zeugen, sich unter 0 71 42 / 40 50 oder bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.