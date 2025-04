Bierundblitzer: Duo geht mit skurilem Hobby viral: Wenn es blitzt, trinken sie Bier

1 Bereit, um Autofahrer auf 180 zu filmen: Das Setup von bierundblitzer. Foto: /Nils Hilsberg

Sobald ein Temposünder in die Falle gerät, stoßen zwei Berliner Freunde im Livestream darauf an. Ihr Account „bierundblitzer“ erntet viel Gelächter auf Social Media, aber auch Kritik. Wie reagieren sie darauf – und warum wollen sie nach Stuttgart kommen?











Link kopiert

Schadefreude ist bekanntlich die schönste Freude – das demonstrieren zwei Jungs aus Berlin mit ihrem populären Social-Media-Account „bierundblitzer“ recht eindrucksvoll.

Für Autofahrer wird es aktuell im Rahmen des Blitzmarathons 2025 auf Deutschlands Straßen bierernst, für die Berliner Freunde und ihre Zuschauer dagegen bierlustig: Wird ein Auto vom roten Blitz getroffen, stoßen die Freunde mit einem Bierchen darauf an. „Wir gucken dem Karma bei der Arbeit zu“, beschreiben die Jungs ihr skurriles Hobby im Gespräch mit unserer Redaktion.

Bier bei Bußgeld

Seit sie im September 2024 bei einem nächtlichen Spaziergang durch Berlin zufällig Zeugen einer Blitzanlage in Aktion wurden und sich unter Biereinfluss köstlich darüber amüsierten, besuchen die beiden Freunde regelmäßig verschiedene Radarstandorte. Sobald ein Fahrer in die Falle gerät, genehmigen sie sich ein Schlückchen: „Wie schnell war der? 114 km/h bei erlaubten 30 km/h. Alter. Ja cheers!“ Bei dieser Tradition nehmen sie nicht nur die Tempokontrollen selbst aufs Korn, sondern auch die Reaktionen der Autofahrer auf das bevorstehende Bußgeld, von Fluchen bis zur resignierten Akzeptanz.

Polizei posiert

Das Blitz-Spiel filmen streamen sie live auf TikTok, Twitch und YouTube und sparen dabei nicht an spaßigen und meme-würdigen Kommentaren („Wenn du den Blitzer siehst, aber dein Tempomat defekt ist“). Mit ihrem ungewöhnlichen Unterhaltungsprogramm ist die Gruppe inzwischen polizeibekannt. Häufig fahren Beamtinnen und Beamte winkend vorbei oder halten sogar „zum Schnacken“, wenn sie das bierundblitzer-Team erspähen.

Sie ernten millionenfaches Gelächter

Auch im Netz gehen die Jungs aktuell viral. Hunderttausende Fans folgen ihnen bei TikTok und Instagram, ihre Videos werden millionenfach geklickt.

Offensichtlich treffen „El Presidente“ und „Sergent at Charms“, wie ihre Fans die Freunde getauft haben, den Humor vieler Schaulustiger genau ins Schwarze: „Einfach genial Jungs. hau mich einfach nur weg bei euch“, oder „Legendäre Livestreams!“ – Kommentare wie diese finden sich unter ihren Videos reichlich. Mehrere Fans hätten auch Lust, sich anzuschließen („Wo seid ihr hauptsächlich? Ich würde gerne mal mit euch einen Heben“) und schlagen den Jungs passende Werbedeals vor: „drücke die Daumen für eine passende Zusammenarbeit mit einer Brauerei!!“

Bierundblitzer erntet Kritik

Die beiden Freunde ernten aber nicht nur Lob in den Sozialen Netzwerken. Manche werfen ihnen vor, sie würden Alkohol bagatellisieren. „Wir fordern niemandem zum Biertrinken auf“, entgegnen die Jungs. „Wer will, kann unser Spiel auch mit Softdrinks oder Wasser genießen. Das betonen wir in unseren Videos regelmäßig“. Neben dem Alkoholkonsum der zwei Freunde sorgt auch ihr locker-flockiger Umgang mit Verkehrsdelikten nicht nur für Gelächter, sondern ebenso für Unverständnis. Immerhin ist unangepasste Geschwindigkeit laut Statistischem Bundesamt für rund ein Drittel der tödlichen Verkehrsunfälle in Deutschland mitverantwortlich. 2023 starben etwa 842 Menschen bei Geschwindigkeitsunfällen.

„Vorsichtiger geworden“

Auf den Vorwurf, sie würden Raserei verharmlosen, kontern die Macher von bierundblitzer: „Im Gegenteil, wir verurteilen Temposünder und zeigen, wie peinlich zu schnelles Fahren ist. Wir bekommen eher Rückmeldungen von Fahrern, die ihr Tempo drosseln, seit sie unseren Kanal verfolgen.“ Der Kommentar einer Zuschauerin gibt ihnen Recht: „Tolle Idee, bin eine vorsichtige Fahrerin. Dank euch bin ich noch vorsichtiger geworden.“

Typisch deutscher Humor?

Manche Autofahrer, die selbst geblitzt worden sind, können dank bierundblitzer über ihre Misere lachen. Andere hingegen zeigen sich über die Häme verärgert: „Anstatt die Fahrer zu warnen, freuen die sich auch noch. Was für eine Gesellschaft“, heißt es immer wieder.

Der ein oder andere User sieht bierundblitzer auch als Beweis für den internationalen Ruf der Deutschen, an einem kollektiv verdorbenen Humor zu leiden: „Nur in Deutschland finden wir Menschen, die sich darauf abgeilen, wenn’s andere erwischt.“

Zuschauer aus aller Welt

Tatsächlich jedoch verbreiten sich die bierundblitzer-Jungs auch im Ausland rasend schnell. Unter ihren Videos finden sich englische, französische, rumänische, polnische, ukrainische oder italienische Kommentare.

Insbesondere Amerikanerinnen und Amerikaner werden von dem Blitzer-Content angezogen: „Letztens haben wir in Berlin Touristen aus Florida getroffen, die uns erkannt und mitgespielt haben“, erzählen die Freunde. Ein TikTok-Nutzer schreibt: „As an American, I have never seen two people be this happy with something so simple. You gents are absolutely amazing“ („Als Amerikaner habe ich noch nie Menschen gesehen, die mit so wenig so glücklich sind. Ihr seid toll“). Offensichtlich verstehen sie den Humor der Jungs auch ohne Worte: „I don’t speak German but I’m here to laugh“ (Ich spreche kein Deutsch, aber ich bin hier, um zu lachen“).

Traumziel Stuttgart: „an jeder Straßenecke ein Blitzer“

Geht bierundblitzer dann bald auf Welttournee? „El Presidente“ muss lachen. „Erstmal planen wir demnächst eine Deutschlandtour, sobald wir die nötigen Sponsoren gesammelt haben. Ganz oben auf der Liste der Städte, die wir besuchen möchten, steht übrigens Stuttgart – ein Traum für Blitzerliebhaber. Laut unserem schwäbischen Publikum steht dort an jeder Straßenecke ein Blitzer.“