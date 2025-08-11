Biergärten auf den Fildern: Speisekarte auf Restaurant-Niveau

1 Die „Linde“ bietet nicht nur reichlich Platz, sondern auch viel Schatten. Foto: Torsten Schöll

Die „Linde“ in Oberaichen bietet viele schattige Plätze im Grünen und auch draußen eine umfangreiche Speisekarte











﻿Die „Linde“ in Oberaichen ist im Sommer ein Renner in Leinfelden-Echterdingen. Mit rund 250 Sitzplätzen im Freien gehört der Biergarten mit großem Spielplatz mit zu den größten in der Stadt. Einer der schönsten ist er in jedem Fall. Seinen Namen verdankt das Gasthaus einigen prächtigen Linden, die neben zwei Platanen bei hohen Temperaturen für kühlen Schatten sorgen.

Die „Linde“ ist zugleich das Vereinsheim des Kleingartenvereins Leinfelden, dessen blumenreiche Parzellen sich direkt an den Biergarten anschließen. Überhaupt ist es rund um die Anlage am Rand des Industriegebiets von Oberaichen erstaunlich grün. Und obwohl die Gaststätte zudem direkt an der Autobahn liegt, ist von dieser nichts zu hören und zu sehen. Der hohe, reich bewaldete Lärmschutzdamm leistet ganze Arbeit.

Kroatisch-mediterrane Küche von der Restaurantkarte

Dank der 60 bis 70 überdachten Plätze im Biergarten lässt sich die kroatisch-mediterrane Küche von Pächter Tomislav Poljicanin selbst bei wechselhaftem Wetter im Freien genießen, ohne dass man gleich in die Gaststätte ausweichen muss. Bemerkenswert: Der hungrige Gast kann in der „Linde“ seit rund einem Jahr im Biergarten aus derselben hochwertigen Speisekarte auswählen wie im dazugehörigen Restaurant. Keine Selbstverständlichkeit. Wie der Chef der „Linde“ betont, werde dieses Angebot von seinen Gästen besonders geschätzt.

Bekannt ist der Biergarten für seine Pizzen aus dem Holzofen. Auf der umfangreichen Speisekarte stehen außerdem viele Salatgerichte sowie Fisch- und Fleischgerichte aus Kroatien und Deutschland. Auch für Vegetarier und Veganer bietet dich Küche einiges. Weil das Team der „Linde“ für den Biergarten genauso frisch kocht wie für das Restaurant, ist das Preisniveau naturgemäß etwas höher als in Biergärten, die auf Systemgastro setzen. Mittags zwischen 11 und 14 bietet eine „Businesslunch-Karte“ kroatisch-mediterrane Speisen zu günstigeren Preisen.

Zehn Parkplätze stehen zur Verfügung

Erreichbar ist die „Linde“ in wenigen Gehminuten von der S-Bahn-Haltestelle Oberaichen. Außerdem stehen den Gästen zehn Parkplätze zur Verfügung. Das angrenzende Gewerbegebiet bietet darüber hinaus vor allem an Wochenenden reichlich Platz zum Parken.