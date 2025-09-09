Biergärten auf den Fildern: Outdoor-Küche mitten in der Natur

1 Geöffnet hat der Biergarten des Waldgasthofs donnerstags und freitags von 17 bis 21 Uhr und an den Samstagen und an den Sonntagen von 12 bis 18 Uhr Foto: Torsten Schöll

Der Waldgasthof Schmellbachtal punktet mit viel Platz im Freien.











Mehr in der Natur geht nicht: Der Biergarten vom Waldgasthof Schmellbachtal ist rings herum von Wald und Wiesen umgeben. Zwischen 200 und 300 Plätze warten hier im stillen Talgrund am Rand von Leinfelden auf Gäste. Vor allem für Kinder ist hier Platz ohne Ende: auf dem großen Spielplatz, auf den ausgedehnten Wiesen, und im Sommer lockt sogar der nahe Bach zum Spielen und Plantschen, wie Jessica Goethel, Geschäftsführerin des Gasthofs im Schmellbachtal, betont. Insgesamt umfasse das Areal rund 10 000 Quadratmeter Fläche.