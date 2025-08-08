Biergärten auf den Fildern: Kiosk am Uhlbergturm – an der Theke gibt’s Würstchen zum selber Grillen

1 Rainer Klesch hat 2023 den Kiosk am Uhlbergturm im Wald bei Plattenhardt übernommen. Foto: Caroline Holowiecki

Der Kiosk am Uhlbergturm im Wald bei Plattenhardt ist ein beliebtes Ausflugsziel. Der Biergarten bietet einen fantastischen Ausblick.











Link kopiert

﻿Als hätte einer am Ende des Tunnels das Licht angeknipst. Wer vom Wanderparkplatz am Rand von Plattenhardt den Fußmarsch zum Uhlbergturm antritt, wandert gut und gerne zwei Kilometer durch dichten Wald, bis sich irgendwann mal das Grün lichtet – und einen fantastischen Blick freigibt. Von der Lichtung aus schaut man direkt auf Metzingen, Reutlingen, die Achalm und den Albtrauf. Dieser Blick, er ist das Pfund, mit dem der Biergarten am Uhlbergturm wuchern kann.

Der Uhlberg mit einer Höhe von 469 Metern befindet sich am nordöstlichen Rand des Naturparks Schönbuch. Auf ihm thront seit 1963 der 25 Meter hohe Uhlbergturm. Unten drin befindet sich ein Kiosk, und den hat vor etwas mehr als zwei Jahren Rainer Klesch übernommen. Der 44-Jährige ist in Plattenhardt bekannt als Geschäftsführer der Bäckerei Kurfess und Caterer, der Kiosk, den er gemeinsam mit seinem Kompagnon Lutz Stelzer betreibt, ist sein drittes Standbein.

Unsere Empfehlung für Sie Distelklinge auf den Fildern Biergarten mit Tradition wird jetzt zum Dancefloor Wer ein lauschiges Plätzchen im Schatten sucht, wird an der Waldschänke zur Distelklinge in Plattenhardt fündig. Die Betreiber haben aber noch mehr in petto.

„Es ist einfach ein schöner Ort, ich habe das Potenzial gesehen“, sagt er. Der Kiosk lockt ganzjährig etliche Ausflügler an, geöffnet ist er freitags bis sonntags. Es gibt Getränke und diverse Snacks, „die Würste zum Selbergrillen sind das Highlight“, sagt Rainer Klesch. An der Theke kann man Würstchen kaufen, zur Zubereitung steht dann ein großer, fest installierter Grill zur Verfügung.

Am 1. Mai waren 3000 Besucher da

Das Ganze wird bestens angenommen. „Der Biergarten ist gut besucht, am 1. Mai hatten wir hier 3000 Leute“, sagt Rainer Klesch. Zu den Öffnungszeiten des Kiosks kann auch der Turm bestiegen werden, ebenso bietet sich eine Wanderung auf dem Fratzenweg an, der unmittelbar am Biergarten beginnt. Außerdem könne man den Kiosk und den Biergarten auch für Geburtstage oder Firmenevent nutzen. „Kinder können hier springen und Ball spielen“, sagt er. Lediglich eines sei nicht möglich: die Anfahrt mit dem Auto.