Bienen-Konferenz in Oberboihingen: Schwarz-gelbe Botschafterinnen ziehen in den Schulen ein

1 Die Imkerin und Lehrerin Stefanie Wenz hat verschiedene Behausungen für Honigbienen dabei. Foto: / Ait Atmane

Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) unterstützt Bienenprojekte in Schulen und lud Jugendliche zu einer Konferenz in Oberboihingen mit Experten und Wissenschaftlern ein.











Von und an Bienen kann man eine Menge lernen. Schon deshalb verdienen sie einen Platz an Schulen. Das ist zumindest die Ansicht an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) Nürtingen-Geislingen. Diese organisierte zum ersten Mal auf ihrem Hofgut Tachenhausen in Oberbihingen eine Bienen-Konferenz, bei der Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Experten aus der Forschung und der Praxis zusammenkamen.