Bielefeld: Zwei 18-Jährige kommen durch selbstgebaute Pyrotechnik ums Leben

Zwei junge Männer bezahlen ihre Knallerei an Silvester in Bielefeld mit dem Leben. Die beiden hatten unabhängig voneinander selbstgebaute Pyrotechnik gezündet.











Zwei 18-Jährige sind in Bielefeld am Silvesterabend durch selbstgebaute Pyrotechnik ums Leben gekommen. Sie hätten an unterschiedlichen Orten ihre selbstgebaute Pyrotechnik gezündet, erklärte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag. Dabei seien sie tödlich im Gesicht verletzt worden.

Die Unfälle ereigneten sich unabhängig voneinander. Ein Vorfall passierte auf einem Spielplatz. Der Tod des 18-Jährigen wurde nach Polizeiangaben noch vor Ort festgestellt. Beim zweiten Vorfall wurde der betroffene 18-Jährige ins Krankenhaus gebracht, dort wurde sein Tod festgestellt.

Nach Angaben der Beamten gab es in beiden Fällen zunächst keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. In beiden Fällen seien Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden.